Туреччина завдала авіаудару по курдах в Іраку

24 вересня, 2017 - 22:02
Турецька авіація в неділю, 24 вересня, завдала авіаудару по збройових складах іракських курдів у рамках проведеної антитерористичної операції, повідомляє Deutsche Welle.
Бомбардувальники ВПС Туреччини вдарили по позиціях іракського осередку Робочої партії Курдистану на півночі Іраку. Унаслідок авіаудару було знищено збройові склади курдів у районі міста Гара.
Відзначається, що турецька армія посилює свою присутність на кордоні з Іраком напередодні запланованого на 25 вересня референдуму щодо незалежності Іракського Курдистану. Анкара під загрозою санкцій вимагає скасування цього голосування.
Нагадаємо, що Збройні сили Ірану проводять військові навчання поблизу Іракського Курдистану.
Джерело: Deutsche-Welle