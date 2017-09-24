Туреччина завдала авіаудару по курдах в Іраку

Турецька авіація в неділю, 24 вересня, завдала авіаудару по збройових складах іракських курдів у рамках проведеної антитерористичної операції, повідомляє Deutsche Welle.

Бомбардувальники ВПС Туреччини вдарили по позиціях іракського осередку Робочої партії Курдистану на півночі Іраку. Унаслідок авіаудару було знищено збройові склади курдів у районі міста Гара.

Відзначається, що турецька армія посилює свою присутність на кордоні з Іраком напередодні запланованого на 25 вересня референдуму щодо незалежності Іракського Курдистану. Анкара під загрозою санкцій вимагає скасування цього голосування.

Нагадаємо, що Збройні сили Ірану проводять військові навчання поблизу Іракського Курдистану.