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У бюджет-2018 заклали 3% зростання ВВП, - Гройсман

24 вересня, 2017 - 22:25
Фото Артема СЛИПАЧУКА, "День"

Уряд заклав у проект держбюджету-2018 зростання ВВП на рівні 3%, але якщо найближчим часом парламент ухвалить необхідні закони, можна буде пришвидшити зростання економіки.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «Україна» у неділю ввечері, повідомляє Укрінформ.

«Ми заклали у базі (держбюджету - ред.), що на 3% буде зростати економіка. До речі, якщо ми ухвалимо ряд важливих системних рішень до кінця року, ми зможемо збільшити це зростання економічне, яке відчують люди», - сказав Гройсман.

Він нагадав, що уряд вчасно вніс проект головного фінансового документу країни на розгляд Верховної Ради, тому є достатньо часу для його обговорення.

"На виході цей документ має стати максимально якісним", - упевнений прем'єр-міністр.

Джерело: Укрінформ
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