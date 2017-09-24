У бюджет-2018 заклали 3% зростання ВВП, - Гройсман

Уряд заклав у проект держбюджету-2018 зростання ВВП на рівні 3%, але якщо найближчим часом парламент ухвалить необхідні закони, можна буде пришвидшити зростання економіки.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «Україна» у неділю ввечері, повідомляє Укрінформ.

«Ми заклали у базі (держбюджету - ред.), що на 3% буде зростати економіка. До речі, якщо ми ухвалимо ряд важливих системних рішень до кінця року, ми зможемо збільшити це зростання економічне, яке відчують люди», - сказав Гройсман.