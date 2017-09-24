У Франції проходять часткові вибори членів верхньої палати парламенту

У Франції в неділю переобирають 171 з 348 членів Сенату – верхньої палати парламенту.

Оглядачі прогнозують, що результати продемонструють падіння рейтингу популярності президента Еммануеля Макрона, передає ЄП.

Сенатори обираються строком на 6 років, але один раз на 3 роки склад Сенату оновлюється наполовину. Результати очікуються ввечері в неділю.

Сенаторів обирають більш ніж 75 000 виборних посадових осіб, включаючи членів Національних зборів (нижньої палати парламенту), мерів, регіональних та місцевих радників.

Очікується, що ці вибори зміцнять позиції консервативної більшості Сенату, до складу якої входять 142 члени Республіканської партії.

Новостворена центристська партія Макрона в даний час налічує 29 місць, але сподівається збільшити своє представництво до 50 сенаторів.

Система голосування, як правило, надає перевагу місцевим політикам з традиційних партій, а не новачками у політиці, яких більшість у партії Макрона.

Багато місцевих виборних посадових осіб були незадоволені планом Макрона скоротити бюджети місцевої влади, і це може означати, що союзники президента отримають менше голосів, ніж це могло б бути кілька місяців тому.

На відміну від Національної асамблеї - нижньої палати французького парламенту, - Сенат під час ухвалення законів має меншу вагу. Останнє слово залишається за членами Національної асамблеї, де партія Макрона має абсолютну більшість.

Нагадаємо, у Німеччині в неділю, 24 вересня, обирають Бундестаг.