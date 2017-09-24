У ФРН оголосили попередні результати виборів

У Німеччині оприлюднили попередні результати виборів до бундестагу.

Про повідомляє Укрінформ.

Зокрема, згідно з підрахунками, Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи отримали 33,5% голосів виборців, на другому місці Соціал-демократична партія Німеччини з 21%. Головною несподіванкою стало третє місце правопопулістської Альтернативи для Німеччини (13%).

За ними розмістилися Вільна демократична партія (10%) та Зелені ліві з 9%. Явка на виборах становила 70%

Офіційні результати будуть оголошені 12 жовтня.

Нагадаємо, що на парламентських виборах у ФРН явка вище, ніж у 2013 році.