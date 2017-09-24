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Серен К'єркегор, данський філософ, теолог і письменник

У гуртожитку для біженців у Німеччині вбили українця

24 вересня, 2017 - 13:40

28-річний громадянин України помер в результаті конфлікту в гуртожитку для біженців в німецькому місті Еггеленфельд (Нижня Баварія). Про це повідомляє BR24.de.

Українець жив в одній кімнаті з 47-річним біженцем з Казахстану. Вранці 23 вересня між ними спалахнув конфлікт, у результаті якого українець отримав настільки важкі травми, що помер ще в гуртожитку.

47-річний підозрюваний був арештований поліцією в притулки. Сьогодні він постати перед судом для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, сьогодні у Німеччині обирають Бундестаг.

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