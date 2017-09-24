У канадській провінції Онтаріо мають намір встановити монумент пам'яті жертв Голодомору

У ході зустрічі з прем'єр-міністром канадської провінції Онтаріо Кетлін Вінн український президент Петро Порошенко повідомив про наміри громади провінції в наступному році відкрити монумент пам'яті жертв Голодомору. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента України.

"Глава держави відзначив важливу роль українців, яку вони відіграють у Канаді, сприяючи розвитку цієї держави. У свою чергу прем'єр Кетлін Вінн зазначила, що українська громада відіграє важливу роль і для Онтаріо, оскільки вони становлять 8% населення провінції. Кетлін Вінн також розповіла про інформування населення провінції щодо Голодомору в Україні", – йдеться в повідомленні.

Сторони домовилися налагодити співпрацю в сфері освіти, у тому числі інклюзивного, в якому, за словами Вінн, Канада і провінція Онтаріо є лідерами по впровадженню стандартів.

Також Порошенко запросив в Україну експертів з Онтаріо щодо впровадження телемедицини.

"Петро Порошенко і Кетлін Вінн також обговорили питання активізації економічного співробітництва між провінцією Онтаріо і українськими регіонами. Серед іншого були відзначені великі можливості для обох країн в сфері ІТ", – повідомляє прес-служба АПУ.

Нагадаємо, Порошенко разом з дружиною Мариною взяв участь в урочистій церемонії відкриття "Ігор нескорених", у яких цьогоріч вперше змагатиметься українська команда.