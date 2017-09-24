У Каталонії відбуваються протести на підтримку референдуму

У багатьох містах Каталонії сьогодні тривають вуличні акції на підтримку проведення референдуму про незалежність, повідомляє La Vanguardia.

Основна акція проходить у Барселоні, де кілька тисяч протестуючих зібралися в центрі з гаслами "Ми проголосуємо!" та роздавали зразки бюлетенів.

Виступаючи перед демонстрантами, президент каталонського парламенту Карме Форкаделл заявив, що вони повинні протистояти "провокаціям" з боку центрального уряду.

"Вони бачать насильство в Каталонії. Його не було і не буде. Ми - мирні люди, і все, що ми хочемо, - це дотримання наших прав", - заявив Форкадел.

Нагадаємо, що у Каталонії відмовляються підкорятися призначеному Мадридом начальнику поліції.