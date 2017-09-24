У Каталонії відмовляються підкорятися призначеному Мадридом начальнику поліції

Полковник цивільної гвардії Дієго Перес де лос Кобос повинен стати головою і каталонської, і іспанської поліції в регіоні, проте з призначенням виникли проблеми.

Як пише BBC, влада Каталонії відмовилася ухвалити постанову, вважаючи, що це рішення є втручанням у справи місцевої поліції.

Наразі до регіону стягують тисячі поліцейських для недопущення референдуму щодо незалежності області, призначеного на 1 жовтня.

У генпрокуратурі Іспанії стверджують, що призначення де лос Кобоса виправдано законом, що регулює спільні операції в автономії, однак глава МВС Каталонії Жоакім Форн вже заявив, що уряд відкидає "втручання у справи регіональної поліції".

Як відомо, Іспанія збирається збільшити кількість поліцейських у Каталонії для недопущення проведення референдуму.

Каталонія має намір проголосити незалежність відразу після референдуму, якщо жителі регіону виступлять на підтримку цього рішення. Саме рішення вже було оскаржено в судах центральною владою.

Хто і чому в Каталонії "за", а хто "проти" відділення від Іспанії читайте у статті "Дня" за посиланням.