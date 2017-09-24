У Лондоні постраждали 6 людей через розпилення отруйної речовини

Поліція Лондона повідомляє, що шість людей постраждали внаслідок розпилення отруйної речовини у східній частині британської столиці. За повідомленням, інцидент стався ввечері 23 вересня в одному з торгових центрів.

За даними поліції, між двома групами чоловіків стався конфлікт, в результаті якої і була розпилена речовина. Що саме це була за речовина – не уточнюють, передає Радіо Свобода.

Шістьом постраждалим чоловікам надали допомогу. В поліції наголошують, що їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронців арештували 15-річного хлопця, підозрюваного у нападі. Він перебуває у відділенні поліції у східному Лондоні.

У поліції додали, що інцидент не розглядають як теракт.

В останні роки у Великій Британії почастішали випадки нападів із використанням кислоти. За минулий рік у Лондоні сталося близько 400 таких нападів. У липні уряд вирішив посилити відповідальність за них.