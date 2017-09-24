У Львові 28 людей отруїлися рибою, яку купили на одному ринку

З діагнозом гостра кишкова інфекція до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували уже 28 людей. які вживали у їжу рибу. Як повідомили у медзакладі, пацієнти почали надходити до лікарні учора після обіду і сьогодні протягом дня. Переважна більшість купували рибу, яку потім вживали у їжу, на одному й тому ж "Привокзальному" ринку у Львові, повідомляє УНН.

"Зранку було 10, зараз є 28... Усі вживали у харчування рибу. Переважна більшість - з того ринку ("Привокзального" - ред.). Але є й інші варіанти, хтось купляв морожену рибу, хтось копчену... 11 чоловіків, 12 жінок і 5 дітей. Вік дітей - три, чотири, два, 11 і 14 років... По спалаху проходить 28 людей", - повідомили у лікарні.

"У них гарячка,.. нудота, блювання, біль в животі, частий рідкий стілець", - додали у медзакладі.

У лікарні вказали, що усі госпіталізовані з діагнозом гостра кишкова інфекція і наразі отримують лікування.

"Зараз вони отримують лікування, їх стан покращується", - підсумували у лікарні.

Раніше у департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що вчора о 18:15 до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано 6 осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.

"Усі постраждалі вживали в їжу рибу гарячого копчення, яку придбали в одному із торгових кіосків на ринку "Привокзальний" у місті Львові. При поступленні стан наближений до важкого", - повідомили у ЛОДА.