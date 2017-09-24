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Серен К'єркегор, данський філософ, теолог і письменник

У Пуерто-Ріко евакуювали 70 тисяч людей через обвалення греблі

24 вересня, 2017 - 15:49
Фото Reuters

На північному заході Пуерто-Ріко почалася евакуація місцевого населення через обвалення греблі Гуадатака, що зазнала ушкоджень унаслідок урагану "Марія", повідомляє Reuters.

Місцева влада оголосила про евакуацію 70 тис. осіб і заявила, що у зв'язку з великою тріщиною в дамбі вона може обвалитися в будь-який момент.

Своєю чергою в Національній метеорологічній службі США попереджають, що обвал греблі може обернутися повінню.

Нагадаємо, щонайменше 32 людини загинули в результаті урагану "Марія", що пронісся над Карибськими островами.

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