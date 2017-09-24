У Санкт-Петербурзі відбувається акція проти війни з Україною

24 вересня, 2017 - 18:05
У Санкт-Петербурзі кількасот людей вийшли на антивоєнну акцію з жовто-блакитними прапорами, а також із шаликами та стрічками кольорів прапора України, повідомляє УНІАН.
Наголошується, що раніше в місті планували "Марш миру", однак його не санкціонувала місцева влада. Нинішній захід відбувається у вигляді народного антивоєнного сходу.
Поліція попередила про адміністративну відповідальність за несанкціонований мітинг, однак поки що затримань не було.
Один з учасників акції прийшов з плакатом "Путін – це війна".
На місці заходу також присутні прихильники влади з Національно-визвольного руху (НОД), біля місця проведення припарковано автозаки.
Джерело: Новини УНІАН