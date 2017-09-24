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Серен К'єркегор, данський філософ, теолог і письменник

У Санкт-Петербурзі відбувається акція проти війни з Україною

24 вересня, 2017 - 18:05
Фото: Фонтанка.ру

У Санкт-Петербурзі кількасот людей вийшли на антивоєнну акцію з жовто-блакитними прапорами, а також із шаликами та стрічками кольорів прапора України, повідомляє УНІАН.

Наголошується, що раніше в місті планували "Марш миру", однак його не санкціонувала місцева влада. Нинішній захід відбувається у вигляді народного антивоєнного сходу.

Поліція попередила про адміністративну відповідальність за несанкціонований мітинг, однак поки що затримань не було.

Один з учасників акції прийшов з плакатом "Путін – це війна".

На місці заходу також присутні прихильники влади з Національно-визвольного руху (НОД), біля місця проведення припарковано автозаки.

Джерело: Новини УНІАН
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