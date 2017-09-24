У Шотландії знайшли картину Рубенса, яка датується 1627 роком

Картина, яка датується 1627 роком, була виявлена в колекції Будинку-музею Поллока в Глазго британським мистецтвознавцем Бендором Гросвенором, повідомляє ВВС.

Безцінну роботу тривалий час експерти вважали лише копією портрета 17-го століття герцога Букінгемського і фаворита короля Джеймса (Якова) І, Джорджа Вил'єрса.

Однак експертиза Гросвенора показала, що насправді це справжня робота, яка прихована під шарами пилу та фарби.

"Відкриття портрета такої ключової фігури в британській історії, зробленої одним з найбільших художників, які коли-небудь жили, була просто захоплюючою", - поділився своїми враженнями Гросвенор.