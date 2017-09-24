У Швейцарії на референдумі відхилили урядовий проект пенсійної реформи

Громадяни Швейцарії відхилили на референдумі у неділю проект пенсійної реформи, запропонованої урядом.

Про це свідчать дані екзит-полів, повідомляє телеканал SRF.

За попередніми даними, 53,5% громадян висловилася проти третьої спроби за 20 років провести пенсійну реформу, 46,5% - підтримали її.

Парламент схвалив реформу у березні цього року після шестирічного обговорення. Пакет реформ був спрямований на підвищення пенсійного віку для жінок з 64 до 65 років, як у чоловіків.

Також передбачалося підвищення пенсійних внесків із заробітних плат та незначне збільшення ПДВ з 8% до 8,3%. В якості компенсації всі нові пенсіонери отримали б додатково 70 швейцарських франків ($73) на місяць.

Офіційні результати мають оприлюднити в неділю ввечері.