У США видали посібник про тактику Росії в гібридній війні

Представники армії Сполучених Штатів випустили посібник для військових, що розповідає про тактику Росії в гібридній війні. Книга викладена у вільному доступі на сайті PublicIntelligence.

"Посібник з російської військової справи нового покоління" було видано в грудні 2016 року. У ньому розглядається гібридна військова тактика РФ, що була застосована в Криму і на Донбасі.

"Російська стратегія заснована на досягненні зміни режиму шляхом об'єднання з місцевими повноважними силами, а не звичайної військової перемоги російських військ. Оскільки нова мета - зміна всієї системи правління", - йдеться в виданні.

На 68 сторінках посібника зібрані фотографії російської військової техніки, її опис і характеристики. Окремо згадуються й кіберзагрози від РФ.

"Кремль співпрацює зі злочинними хакерськими групами, і російський уряд використовує тисячі професійних хакерів як частину стратегії інформаційних операцій", - зазначається в книзі, передає Укрінформ.

"В цьому довіднику робиться спроба вивчити тактику, використовувану Росією в Україні як військову складову їх доктрини війни нового покоління. В цьому посібнику будуть представлені рекомендації для батальйонів і бригадних бойових груп щодо протидії російським методам війни", - йдеться в анотації до книги.

Автори видання крім іншого перелічують слабкі місця російської армії, зокрема, відсутність мотивації, нестача засобів електронної боротьби і авіаційної підтримки, потужність, але низька точність військової техніки.