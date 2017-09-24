Українка Цуренко розпочала з перемоги боротьбу на тенісному турнірі в Ухані

Киянка Леся Цуренко, яка є другою у рейтингу кращих тенісисток України, стартувала на турнірі в Ухані з перемоги. Вона обіграла обігравши в двох сетах 36-го номера WTA іспанку Карлу Суарес-Наварро, передає УНН.

У першій партії киянка віддала свою подачу, але згодом відповіла двома брейками – 6:3. Наступний сет пройшов за лідерства іспанки (5:2), але Л.Цуренко переломила хід поєдинку і перемогла 7:6 (12).

Примітно, що матч тривав 2 години і 14 хвилин. Також в українки більше активно виграних м'ячів – 27 проти 15.

"Після того, як Карла поспілкувалася з тренером і він сказав змінити тактику проти мене, то виникли труднощі, тому що то вона почала грати інакше. Мені потрібен був час, щоб пристосуватися. Однак, після рахунку 2-5 я змогла трохи розслабитися, я знала, що вона буде робити, і відчула впевненість, що зможу їй протистояти", - прокоментувала перемогу Л.Цуренко.

Зауважимо, що у другому колі тенісистку чекає матч з лідером WTA іспанкою Гарбіньє Мугурусою. Раніше спортсменки зустрічалися на корті лише одного разу: українка святкувала перемогу на канадському Прем'єрі два роки тому.

Додамо також, призовий фонд змагань становить 2,666 млн дол.