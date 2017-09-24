В Україні хочуть змінити правила розвитку сімейних фермерських господарств

Народні депутати пропонують змінити правила розвитку сімейних фермерських господарств.

Про це йдеться у проекті закону №7060 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності».

Його авторами виступають: Вадим Івченко, Олександр Бакуменко, Олег Кулінич, Валерій Лунченко, Валентин Дідич, Іван Мірошніченко, Андрій Вадатурський та Артем Вітко.

За словами авторів законопроекту, основна ціль зміни земельного законодавства у цьому питанні полягає в тому, що фермер повинен бути виключно громадянином України та мати в обробітку не більше 20 га землі. Розмір одного земельного лоту складатиме – 5 га землі. Він мусить бути членом сімейного фермерства, яке зареєстроване за місцем знаходження земельної ділянки. Або ж зобов’язаний стати членом такого господарства впродовж 3 місяців із моменту виграшу землі.

«Якщо ми будемо перевіряти, кому належать ці землі, ми зрозуміємо, що вони вже давно знаходяться у власності декількох людей або декількох десятків людей. Тому ми вирішили розробити законопроект, який допоможе позбутися усіх тих проблем, які є сьогодні. Найголовніша із них – це корупція. Для того, щоб її позбутися, ми повинні обмежити до землі доступ тим, хто купує землю для того, щоб заробити на цьому кошти, або тим, хто не вміє правильно нею користуватися», - пояснюють нардепи.

Також автори проекту підкреслили, що Аграрний комітет Верховної Ради України вже прийняв за основу запропонований ними документ.