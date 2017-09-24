В Ужгороді понад сотня собак змагалися за титули

В рамках відзначення Дня міста, у Боздоському парку сьогодні відбувається міська виставка собак усіх порід САС WKU «Зірка Закарпаття».

Організатор заходу - Закарпатський обласний кінологічний клуб. Кращих собак визначають компетентні судді з Києва та Білої Церкви.

До участі у конкурсі були допущені 102 чотирилапих понад 30 порід. Найбільше з них сибірських хаскі, їх на конкурсі аж 12. Серед рідкісних порід акіта іну, кане корсо, самоїд.

«Кожна виставка - це завжди свято, показ результатів, досягнутих заводчиків і прекрасна можливість поспілкуватися для однодумців з різних куточків нашої країни, а також країн ближнього і далекого зарубіжжя» - зазначають організатори.

Усіх собак їх господарі неабияк доглядають та чепурять перед виходами, а за виконані команди частують смачненьким. І зізнаються, що хоч собаківництво задоволення не з дешевих, але своїх чотирилапих красенів вони вважають повноправними членами родин.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород