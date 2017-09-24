Вінниця приймає легендарні джаз-бенди з 9 країн світу

Уже двадцять перший рік поспіль щоосені Вінниця перетворюється на джазову столицю України. Цього року організатори міжнародного джазового фестивалю VINNYTSIA JAZZ FEST вирішили задовольнити смаки найвибагливіших глядачів і запросили до Вінниці різножанрові джаз-бенди з 9 країн світу – США, Франції, Люксембургу, Литви, Німеччини, Австрії, Словаччини та України. Зважаючи на зірковий склад концертної програми, прихильники джазової музики скупили квитки ще за кілька днів до початку джаз-фесту. Учора, 23 вересня, на відкритті фестивалю у концертному залі не було жодного вільного місця. На аншлаг організатори очікують і сьогодні, 24 вересня, адже героями фінального концерту стануть запальні французи з проектом Batunga & The Subprimes та тріо легенди американського джазу – Сайруса Честната.

«Наш час сповнений насильства, якому можна і треба протистояти за допомогою культури, зокрема й музики, – відзначає продюсер фестивалю, заслужена артистка України Ірина Френкель. – Ми відчуваємо, що суспільств потребує високого осучасненого мистецтва. До інформаційного центру нашого джаз-фесту лише за місяць його роботи звернулося понад півтисячі відвідувачів (і це без телефонних дзвінків). Майже 300 з них придбали квитки. Знаковий є той момент, що серед охочих потрапити на фестиваль було чимало молодих людей. Вони добре знали програму і купували квитки на знайомих виконавці або для себе, або для своїх друзів, які планують приїхати до Вінниці на фестиваль. Це свідчить про затребуваність VINNYTSIA JAZZ FEST і його популярність в Україні».

Цього року право урочисто відкрити фестиваль розіграли серед глядачів. Після того, як вони урочисто оголосили про старт VINNYTSIA JAZZ FEST, на сцену вийшли його перші виконавці – експериментальний український проект «KoloYolo». Музиканти переплели джаз з етномотивами, подарувавши глядачам неперевершене звучання бандури у джазових ритмах. Потім глядачів дивував Володимир Тарасов, який виступив разом із тріо з Литви. Майже годину музиканти виконували шалені джазові імпровізації, а фінальні акорди їхніх композицій вінничани вітали стоячи. Завершили перший день фестивалю квартет Мішеля Майса з Люксембургу, Франції та Німеччини, який презентував джаз-ф’южн, та німецький проект DAS HOBOS. Музиканти під час виступів експериментували з різними інструментами: від електроніки до губної гармоніки.

Сьогодні, 24 вересня, у другий день фестивалю для вінничан гратиме однин найвідоміших музикантів Норвегії, піаніст і композитор Ян Гуннар Хофф. Він представить свою сольну авторську програму фортепіанного джазу. У другому відділенні виступить тріо Йорга Ляйхтфріда (Австрія-Словаччин). Музиканти презентують композиції, які написали спеціально для вінницького джазового фестивалю. Героями фінального концертного відділення стануть безбашні парижани з проектом Batunga & The Subprimes, який подарує вінничанам незабутні композиції у стилі афро-фанку, змішаного з енергійним джаз-роком та новоорлеанською ейфорією мідних духових інструментів. Хедлайнером джаз-фесту стане легенда світового джазу Сайрус Честната. Він порадує глядачів справжнім «чорним» американським свінгом.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором