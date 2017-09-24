За день бойовики 9 разів обстріляли позиції ЗСУ

У неділю, 24 вересня, станом на 18:00 російські найманці в зоні АТО 9 разів порушили режим тиші, поранивши одного українського воїна.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, вранці на донецькому напрямку окупанти двічі били з озброєння БМП по укріпленнях сил АТО у районі Зайцевого. Наші бійці вогнем у відповідь примусили противника дотримуватись режиму тиші. Близько 11:00 поблизу Луганського під час обстрілу опорного пункту сил АТО з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї зазнав поранення один український військовий.

На приморському напрямку терористи застосовували стрілецьку зброю на підступах до Водяного і Павлополя, а вночі поблизу Мар’їнки гатили з великокаліберного кулемету.