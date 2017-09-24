Збірна України стала чемпіоном світу з футболу серед паралімпійців

Чемпіоном світу з футболу серед паралімпійців стала збірна України. У фіналі вона перемогла команду Ірану з рахунком 1:0.

"Вірив, що українські паралімпійські футболісти знову стануть чемпіонами світу. Тільки що з рахунком 1:0 українські паралімпійці завоювали для України перше місце в світовому футболі. Гордий від того, що ми робимо для української держави, для українського народу в цей нелегкий час в історії нашої держави. З перемогою України! Слава Україні!", - написав у Facebook керівник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

Як відомо, фінал чемпіонату світу з футболу серед паралімпійців проходить в Аргентині. У фінал збірна України потрапила завдяки перемозі над командою Росії з рахунком 4:2.

Нагадаємо, на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики FIG World Challenge Cup у столиці Франції українські спортсмени здобули 8 медалей.