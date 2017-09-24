Звільнений з посади генеральний аудитор Ватикану вперше прокоментував свою відставку

Перший генерал-ревізор Ватикану, який в червні пішов у відставку без пояснень, порушив своє мовчання щодо причин такого кроку. Ліберто Мілоне заявив, що він був змушений піти за сфабрикованими звинуваченнями після виявлення доказів можливої ​​незаконної діяльності, передає Reuters.

Виступаючи перед журналістами з чотирьох медіаорганізацій, в тому числі Рейтер, в офісі своїх адвокатів в Римі, Ліберо Мілоне також сказав, що вважає, що дехто у Ватикані хоче уповільнити зусилля Папи Франсиска щодо просуванню фінансової реформи.

Він сказав, що не може детально розповісти про порушення, які він виявив через угоди про нерозголошення.

Заступник держсекретаря Святого Престолу, архієпископ Джованні Анджело Бекчіу, сказав в інтерв'ю Reuters, що заяви Мілоне були «неправдивими і необгрунтованими».

Доменіко Джіані, начальник поліції Ватикану, сказав, що «переважні докази» були проти Мілоне. Але він не надав подробиць, які підтвердили б його твердження.

Відзначимо, 69-річний Мілоне покинув Ватикан через два роки після того, як був найнятий з метою забезпечення більшої прозорості в обороті фінансів в штаб-квартирі Римсько-католицької церкви.

Його відставку після закінчення 3 років контракту ні Ватикан, ні сам Мілоне, не прокоментували. У заяві Ватикану в той час говорилося тільки, що це було «за взаємною згодою».