Берлусконі планує висунути свою кандидатуру на виборах до ЄП

Один із найзаможніших медіа-магнатів та колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі має намір висунути свою кандидатуру на виборах до Європарламенту.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Rai News.

“Я думаю виставити свою кандидатуру на європейських виборах. Мене все просять про це. Якщо ми хочемо врятувати Італію, треба грати серйозно”, — наводить канал слова Берлусконі, якому в кінці місяця виповниться 82 роки.

Власник ФК “Мілан” Сільвіо Берлусконі залишається беззмінним лідером заснованої ним в 1994 році партії “Вперед, Італія”. Хоча вона брала участь в останніх парламентських виборах у складі правоцентристської коаліції, яка набрала найбільшу кількість голосів, сам екс-прем’єр балотуватися не мав право через заборону після вироку у справі про шахрайство його компанії Mediaset. Тепер це обмеження зняте. “Вперед, Італія” на європейському рівні завжди входила до фракції Європейської народної партії, а зовнішній спікер Європарламенту Антоніо Таяні є найближчим соратником Берлусконі і з недавнього часу віце-головою “Вперед, Італія”.

Чергові вибори до ЄП відбудуться в травні 2019 року. На національному рівні результати тих чи інших партій вважаються показником популярності, хоча вони ніяк не позначаються на внутрішню політичну ситуацію. “Вперед, Італія”, хоча і входила до складу провідної коаліцію, зараз знаходиться в опозиції і критикує дії коаліційного уряду в складі “Рух п’яти зірок” і “Ліги”. Нещодавно було підтверджено, що на рівні регіональних виборів альянс партії Берлусконі і “Ліги” на чолі з Маттео Сальвіні зберігається, незважаючи на певні розбіжності.