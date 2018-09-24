Або думай сам - або той, кому доводиться думати за тебе, відніме твою силу, переробить всі твої смаки і звички, по-своєму вимуштрує і вихолостить тебе.
Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

Білорусь збільшить кількість прикордонників на кордоні з Україною, - Лукашенко

24 вересня, 2018 - 14:58
Фото Reuters

Білорусь збільшить кількість прикордонників на кордоні з Україною, щоб зупинити перевезення зброї. Про це заявив президент Білорусії Олександр Лукашенко, передає видання "Белта".

"Ми прийняли рішення про зміцнення кордону з Україною. Ми бачимо, скільки звідти йде сьогодні біди для Білорусі, і в тому числі зброї переправляється. Ми маємо закрити кордон. Але не для порядних людей, а для бандитів, для тих, хто везе зброю", - заявив Лукашенко.

"Потрібна там чисельність - потрібна. Давайте подивимося. Але не гамузом - туди сотню, туди тисячу, а по одній людині, куди треба. Без всяких начальників. Начальників має бути по мінімуму", - додав президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв про нагнітання силового протистояння біля кордонів країни.

Більше новин

ЄС вимагає від Британії 2,7 млрд євро несплачених митних платежів
Сенцов втратив надію на звільнення, - сестра
У Британії опозиція підтримала референдум щодо угоди з ЄС по Brexit
В Індії мусульманам заборонили розлучення за законами шаріату
ЄК позивається до Суду ЄС проти Польщі
Гройсман заявив про зростання доходів місцевих бюджетів до $10 мільярдів

Новини партнерів

Loading...