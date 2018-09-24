Білорусь збільшить кількість прикордонників на кордоні з Україною, - Лукашенко

Білорусь збільшить кількість прикордонників на кордоні з Україною, щоб зупинити перевезення зброї. Про це заявив президент Білорусії Олександр Лукашенко, передає видання "Белта".

"Ми прийняли рішення про зміцнення кордону з Україною. Ми бачимо, скільки звідти йде сьогодні біди для Білорусі, і в тому числі зброї переправляється. Ми маємо закрити кордон. Але не для порядних людей, а для бандитів, для тих, хто везе зброю", - заявив Лукашенко.

"Потрібна там чисельність - потрібна. Давайте подивимося. Але не гамузом - туди сотню, туди тисячу, а по одній людині, куди треба. Без всяких начальників. Начальників має бути по мінімуму", - додав президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв про нагнітання силового протистояння біля кордонів країни.