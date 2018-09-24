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Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

Біля Нігерії викрали 12 членів екіпажу швейцарського судна, серед яких є українець

24 вересня, 2018 - 10:26

Біля берегів Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торгового судна, серед яких українець. Про це повідомляє BBC.

"Сім з викрадених були з Філіппін, і ще по одному представнику з Словенії, України, Румунії, Хорватії і Боснії", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, пірати знищили більшу частину обладнання зв'язку судна.

"Фахівці знаходяться в дорозі, щоб забезпечити швидке і безпечне звільнення заручників", - йдеться в повідомленні судноплавної компанії.

В суботу на шляху на південно-захід від острова Бонні, у територіальних водах Нігерії, пірати взяли на абордаж швейцарське судно і викрали 12 членів екіпажу.

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