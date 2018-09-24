ЦВК Грузії завершила реєстрацію кандидатів у президенти

У президентських виборах в Грузії, призначених на 28 жовтня братимуть участь 25 кандидатів, висунутих 19 політичними партіями і шістьма ініціативними групами.

Про це повідомила в неділю на брифінгу прес-спікер ЦВК Грузії Анна Микеладзе, передає Інтерфакс-Україна.

"Всього в ЦВК надійшло 46 заявок на реєстрацію в якості кандидата в президенти, в тому числі 20 від політичних партій і 26 від ініціативних груп", - сказала А.Мікеладзе.

За її словами, ЦВК відмовила 19 ініціативним групам в реєстрації висунутих ними кандидатів, оскільки вони не представили списки прихильників у встановлений законом термін. Однією ініціативній групі було відмовлено в реєстрації кандидата через порушення виборчої документації, і однієї політичної партії було відмовлено через те, що вона не була зареєстрована в Міністерстві юстиції.

Що стосується зареєстрованих 25 кандидатів, то до 16 жовтня вони мають право письмово звернутися в ЦВК з проханням про зняття своєї кандидатури з виборів.

Після закінчення даного терміну всі кандидати будуть внесені до виборчих бюлетенів.