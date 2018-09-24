Або думай сам - або той, кому доводиться думати за тебе, відніме твою силу, переробить всі твої смаки і звички, по-своєму вимуштрує і вихолостить тебе.
Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

ЦВК Грузії завершила реєстрацію кандидатів у президенти

24 вересня, 2018 - 14:16
Фото: report.az

У президентських виборах в Грузії, призначених на 28 жовтня братимуть участь 25 кандидатів, висунутих 19 політичними партіями і шістьма ініціативними групами.

Про це повідомила в неділю на брифінгу прес-спікер ЦВК Грузії Анна Микеладзе, передає Інтерфакс-Україна.

"Всього в ЦВК надійшло 46 заявок на реєстрацію в якості кандидата в президенти, в тому числі 20 від політичних партій і 26 від ініціативних груп", - сказала А.Мікеладзе.

За її словами, ЦВК відмовила 19 ініціативним групам в реєстрації висунутих ними кандидатів, оскільки вони не представили списки прихильників у встановлений законом термін. Однією ініціативній групі було відмовлено в реєстрації кандидата через порушення виборчої документації, і однієї політичної партії було відмовлено через те, що вона не була зареєстрована в Міністерстві юстиції.

Що стосується зареєстрованих 25 кандидатів, то до 16 жовтня вони мають право письмово звернутися в ЦВК з проханням про зняття своєї кандидатури з виборів.

Після закінчення даного терміну всі кандидати будуть внесені до виборчих бюлетенів.

Більше новин

Відому оперну співачку Монтсеррат Кабальє госпіталізували
У США через обвалення мосту у річку впав потяг (відео)
Напад на Михайлика: в Одесу відправили посилену групу силовиків
Сенцов втратив надію на звільнення, - сестра
У Британії опозиція підтримала референдум щодо угоди з ЄС по Brexit
Під Києвом 29-30 вересня пройде шоу кінних каскадерів

Новини партнерів

Loading...