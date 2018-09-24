Держфонд затвердив 117 проектів на майже 1 млрд гривен

Державний фонд регіонального розвитку затвердив 117 проектів на майже мільярд гривень у 2018 році. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав у Facebook.

“Державний фонд регіонального розвитку цього року затвердив 117 проектів на майже 1 млрд грн. А це і стадіони, і басейни, і спортивні майданчики”, - зазначив Гройсман.

За його словами, уряд допомагає місцевим владам будувати якісні спортивні об'єкти, адже розуміє, що саме на цих стадіонах та майданчиках будуть тренуватися майбутні спортивні світові зірки.