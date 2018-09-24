Додона тимчасово відсторонили від посади президента Молдови

Конституційний суд Молдови вчергове тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона. Про це повідомляє Point.md.

"Конституційний суд Республіки Молдова задовольнив запит групи депутатів ДПМ про призупинення президентських повноважень президента Ігоря Додона", - йдеться в повідомленні.

Рішення пов'язане з тим, що І.Додон відмовився затвердити нових міністрів.

Суд постановив, що голова парламенту або прем'єр можуть замість президента призначити двох членів уряду.

Зазначимо, в кінці минулого тижня в КС звернулися депутати ДПМ через те, що Ігор Додон повторно відмовився призначити Миколу Чубука і Сільвію Раду на посади міністрів.