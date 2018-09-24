Google Сhrome може синхронізувати дані користувачів без їхньої згоди

Браузер Google Сhrome після останнього оновлення може почати автоматично синхронізувати особисті дані користувачів між усіма своїми сервісами без їхної згоди.

Про це повідомляє видання ZDNet.

Як зазначається, починаючи з останньої версії браузера - Chrome 69 - при авторизації користувача на сайтах компанії Google браузер автоматично підключає його обліковий запис в Chrome за допомогою системи Sync.

"Ця система Sync дозволяє користувачам увійти в неї за допомогою своїх облікових записів Google всередині Chrome і за необхідності завантажувати та синхронізувати дані локального браузера (історію, паролі, закладки та інше) на серверах Google", - йдеться у повідомленні.

Багато років така система синхронізації працювала незалежно від того, чи увійшов користувач в свій аккаунт браузера чи ні. Тепер його інформація з Chrome, враховуючи історію, паролі, закладки та багато іншого, буде автоматично передаватися на всі пов'язані сайти Google такі, як Gmail, YouTube і т.д.

Нововведення викликало невдоволення користувачів, які побоюються завантаження їхньої історії пошуку на сервери компанії. Проте інженери запевнили, що автоматична авторизація не запускає процес синхронізації локальних даних з серверами Google - для цього користувач повинен дати дозвіл.

Однак видання зазначає, що у поточній формі інтерфейс Sync дійсно вводить в оману, і користувач може одним неправильним натисканням випадково надати доступ до своїх даних браузеру Google.