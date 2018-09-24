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Google Сhrome може синхронізувати дані користувачів без їхньої згоди

24 вересня, 2018 - 20:06
Фото з відкритих джерел

Браузер Google Сhrome після останнього оновлення може почати автоматично синхронізувати особисті дані користувачів між усіма своїми сервісами без їхної згоди.

Про це повідомляє видання ZDNet.

Як зазначається, починаючи з останньої версії браузера - Chrome 69 - при авторизації користувача на сайтах компанії Google браузер автоматично підключає його обліковий запис в Chrome за допомогою системи Sync.

"Ця система Sync дозволяє користувачам увійти в неї за допомогою своїх облікових записів Google всередині Chrome і за необхідності завантажувати та синхронізувати дані локального браузера (історію, паролі, закладки та інше) на серверах Google", - йдеться у повідомленні.

Багато років така система синхронізації працювала незалежно від того, чи увійшов користувач в свій аккаунт браузера чи ні. Тепер його інформація з Chrome, враховуючи історію, паролі, закладки та багато іншого, буде автоматично передаватися на всі пов'язані сайти Google такі, як Gmail, YouTube і т.д.

Нововведення викликало невдоволення користувачів, які побоюються завантаження їхньої історії пошуку на сервери компанії. Проте інженери запевнили, що автоматична авторизація не запускає процес синхронізації локальних даних з серверами Google - для цього користувач повинен дати дозвіл.

Однак видання зазначає, що у поточній формі інтерфейс Sync дійсно вводить в оману, і користувач може одним неправильним натисканням випадково надати доступ до своїх даних браузеру Google.

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