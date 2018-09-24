Гройсман заявив про зростання доходів місцевих бюджетів до $10 мільярдів

За останні три роки доходи місцевих бюджетів у доларовому еквіваленті подвоїлися. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час Форуму місцевого самоврядування «День Діалогу з владою» у Тернополі, повідомляє Укрінформ.

“Наведу лише одну цифру: за останні три роки доходи місцевих бюджетів у доларовому еквіваленті подвоїлися. Сьогодні це майже 10 млрд доларів, і це без бюджетних трансфертів. Чи уявляли мери міст такий ресурс ще кілька років тому? Коли сам був мером, про таке і не мріяв”, - зазначив Гройсман.

Він висловив переконання, що без сильних регіонів побудувати сильну Україну не вдасться. А сильний регіон – це зміцнення повноважень, наявність фінансових ресурсів і відповідальність.

Тернопіль на 24-25 вересня став дискусійним майданчиком для напрацювання напряму розвитку місцевого самоврядування, вдосконалення законодавчої бази, вирішення конкретних проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад.

Організувала захід Асоціація міст України. На форум запрошено близько 400 учасників – це голови громад-членів АМУ, народні депутати, міністри, представники урядових структур та парламенту, а також проектів міжнародної технічної допомоги – партнерів АМУ, експертного середовища.

В межах дня діалогу з владою заплановано підписання Меморандуму про наміри та взаєморозуміння між Асоціацією міст України та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Форум є щорічним. Нинішній присвячений обговоренню результатів та викликів реформи місцевого самоврядування, бюджетного забезпечення територіальних громад, впровадження секторальних реформ та законодавчого забезпечення житлово-комунального господарства й містобудування.