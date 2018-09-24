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Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

Кількість загиблих у результаті краху порома в Танзанії зросла до 224

24 вересня, 2018 - 09:39
Фото Reuters

Кількість загиблих в результаті краху порома в Танзанії зросла до 224. Про це повідомляє Reuters.

"Міністр праці, транспорту і зв'язку Танзанії Ісаак Камвелве повідомили державному телеканалу TBC, що кількість загиблих зросла до 224 станом на неділю вдень", - йдеться в повідомленні.

Офіційна причина аварії не була названа, але кілька чиновників заявили, що на поромі було більше пасажирів, ніж дозволено законом. За даними місцевих ЗМІ, його перевантажили – на борту перебували до 300-500 чоловік.

Прем'єр-міністр країни Кассім Маджалива повідомив, що уряд сформує спеціальну слідчу комісію експертів, яка буде розслідувати причину аварії, і будуть прийняті юридичні заходи проти всіх, хто був залучений до створення трагедії.

Пором MV Nyerere перекинувся і затонув між островами Докору і Буголора 20 вересня.

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