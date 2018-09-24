Компанії РФ переводять активи з США та Європи через санкції, - ЗМІ

Російські бізнесмени в останні місяці все частіше переводять свої активи з США і Європи на батьківщину, а експортери мінімізують використання долара на користь інших валют.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Радіо Свобода.

За його даними, така тенденція спостерігається після посилення американських санкцій в квітні.

За даними агентства, російські компанії будуть змушені самостійно справлятися з кризою в разі прийняття нових заходів санкцій з боку США, оскільки у російського уряду може не виявитися повноцінної програми допомоги для них.

Алмазодобувна компанія "Алроса" продає продукцію в Азію за рублі, а велике російське металургійне підприємство перейшло на євро і юань в своїх експортних розрахунках, пише Bloomberg. Агентство відзначає, що санкції США, парадоксальним чином, можуть допомогти Володимиру Путіну виконати його давню "мрію" про повернення активів російських олігархів на батьківщину.

У найближчі місяці Конгрес США може ввести масштабні санкції, які, серед іншого, заборонять угоди з російським держборгом, а також фактично змусять найбільші російські банки покинути Америку. У листопаді через отруєння Сергія і Юлії Скрипаль очікується введення другого раунду американських санкцій, які можуть звести до мінімуму торгові відносини між Росією і США.