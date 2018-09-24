Лідери ЄС підтримують необхідність реформування системи ООН

Лідери Євросоюзу та генеральний секретар ООН підтримали нагальну необхідність реформування системи Об’єднаних Націй.

Про це йдеться у спільній заяві для преси за результатами зустрічі у Нью-Йорку президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріки Могеріні та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, повідомляє Укрінформ.

«У глобальному середовищі, яке швидко змінюється, імплементація реформ системи Об'єднаних Націй є надзвичайно важливою. Євросоюз відданий зміцненню та подальшому просуванню системи мультилатералізму (багатосторонніх відносин - ред.) як основи реформованої ООН», - йдеться у спільній заяві.

Сторони також наголосили, що ООН і ЄС, як невід’ємні партнери, продовжать зміцнювати зусилля із запобігання конфліктам.

Як повідомляв Укрінформ, урочисте відкриття 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН відбулося 18 вересня.

На початку цього тижня в штаб-квартирі ООН розпочнуться дебати високого рівня за участю глав держав і урядів – одна з найголовніших подій в роботі ГА ООН. Лідери країн виступатимуть із промовами в сесійній залі перед учасниками Генасамблеї, а також візьмуть участь у планових заходах та зустрічах для обговорення актуальних проблем світового порядку.

Українську делегацію в Нью-Йорку очолить Президент України Петро Порошенко. Він планує прибути до США 24 вересня. У середу, 26 вересня, запланований виступ глави Української держави в залі Генасамблеї ООН.