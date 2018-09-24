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На Мальдівах на президентських виборах перемагає опозиційний кандидат

24 вересня, 2018 - 10:32
Фото: AP

За попередніми даними, на президентських виборах Мальдівських Островів перемагає опозиційний кандидат від Мальдівської демократичної партії Ібрагім Мохамед Соліх.

Про це повідомляє AP.

"У понеділок попередні дані показали, що кандидат-опозиціонер Ібрагім Мохамед Соліх переміг на президентських виборах на Мальдівах у неділю", - йдеться у повідомленні.

За даними Виборчої комісії країни, 56-річний Саліх набрав 58,3% голосів, і таким чином переміг діючого главу держави Абдуллу Ямена. При цьому, явка виборців досягла 89,2 відсотків.

Як повідомив речник мальдівського відомства Ахмед Акрам, остаточні результати будуть оголошені через сім днів, протягом яких у партій є можливість оскаржити результат у суді.

Зазначається, що діючий очільник держави ще не визнав своєї поразки. Однак у Міністерстві закордонних справ країни повідомили, що Саліх переміг, і що сам виборчий процес, як і підрахунок голосів "були бездоганними".  

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