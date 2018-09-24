"Нафтогаз" вирішив підвищити ціну на газ для промисловців

Державний Нафтогаз України з 1 жовтня 2018 роки збільшить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 9,7%, або на 1189,2 грн в порівнянні з вереснем - до 13,438 тис. Грн за тисячу куб. м з ПДВ.

Про це повідомила прес-служба Нафтогазу.

Така ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ у обсязі понад 50 тис. Куб. м в місяць за умови відсутності боргів перед компанією, а також для 100% -них "дочок" НАК.

Для інших покупців ціна в наступному місяці також зросте на 9,4% (на 1248 грн) - до 14,586 тис. грн.