Або думай сам - або той, кому доводиться думати за тебе, відніме твою силу, переробить всі твої смаки і звички, по-своєму вимуштрує і вихолостить тебе.
Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

"Нафтогаз" вирішив підвищити ціну на газ для промисловців

24 вересня, 2018 - 22:06
Фото з архіву "Дня"

Державний Нафтогаз України з 1 жовтня 2018 роки збільшить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 9,7%, або на 1189,2 грн в порівнянні з вереснем - до 13,438 тис. Грн за тисячу куб. м з ПДВ.

Про це повідомила прес-служба Нафтогазу.

Така ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ у обсязі понад 50 тис. Куб. м в місяць за умови відсутності боргів перед компанією, а також для 100% -них "дочок" НАК.

Для інших покупців ціна в наступному місяці також зросте на 9,4% (на 1248 грн) - до 14,586 тис. грн.

Джерело: День

Більше новин

Порошенко пропонує перейменувати вулицю Кудрі в Києві на честь Маккейна
РФ висилає 60 американських дипломатів
Грузія повністю відмовилася від російського газу
Китай і Японія домовились про тристоронній саміт з Південною Кореєю
Макрон розповів про свої відносини з Трампом
Україна переходить на оплату медичних послуг за кожного пацієнта, - Супрун

Новини партнерів

Loading...