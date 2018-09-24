Напад на Михайлика: в Одесу відправили посилену групу силовиків

До Одеси з Києва вилетіла "посилена група правоохоронців", щоб допомогти у розслідуванні нападу на одеського активіста Олега Михайлика.

Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"У зв'язку з черговим нападом на активістів в Одесі провів нараду з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Сьогодні посилена група правоохоронців з Києва вилетіла до Одеси", - написав він.

Луценко додав, що ситуацію в області (в тому числі і з нападами на активістів) проаналізують на спільній координаційній раді правоохоронних органів у першій декаді жовтня.