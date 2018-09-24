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Німеччина може виділити гроші на побудову автобану у Східній Україні, - Омелян

24 вересня, 2018 - 13:22
Фото з Facebook

Німеччина розглядає можливість виділення фінансування на побудову автобану у Східній Україні, вірогідно, це буде шлях Маріуполь-Запоріжжя.

Про це повідомив у понеділок у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян за підсумками своєї поїздки до Німеччини.

"Відбулися розширені переговори з міністерствами економіки та транспорту Німеччини. Німецька сторона розглядає можливість виділення фінансування на автодорогу в Східній Україні, вірогідно, це буде шлях Маріуполь-Запоріжжя", - написав Омелян.

За його словами, цей автошлях може стати першим справжнім автобаном в Україні, збудованим за всіма вимогами ЄС.

Омелян також зауважив, що за ініціативою Президента України звернувся до німецьких колег з проханням розглянути можливість адресної допомоги Краматорську з відбудови та розвитку інфраструктури і потужностей цього міста.

Джерело: День

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