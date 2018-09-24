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Одеська поліція має 5 версій замаху на Михайлика

24 вересня, 2018 - 20:56
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Поліція Одеси розглядає п'ять версій замаху на активіста Олега Михайлика, здійсненого 22 вересня.

Про це заявив начальник поліції Одеської області Дмитро Головін у спілкуванні з журналістами. Відео розмістив відділ комунікації обласної поліції.

"Перша версія пов'язана з його громадською діяльністю, друга версія пов'язана з проблематикою по "Золотому берегу" (Михайлик був одним з інвесторів цього ЖК і домагався продовження будівництва, яке призупинили у 2007 р. - ред.), третя - з проблематикою по "Успіху" (авторинок, землі якого міськрада передала приватній компанії. - ред.), четверта - особисті стосунки, п'ята -(напад) не встановленими особами з хуліганських мотивів", - сказав начальник правоохоронців.

Головін стверджує, що оперативники були на місці події вже через сім хвилин і тут же приступили до пошуків нападника. Крім того, підкреслив він, саме патрульні поліцейські надали пораненому активістові першу медичну допомогу.

Що стосується зброї, за допомогою якої було здійснено напад, то остаточних результатів ще немає, проте у зв'язку з відсутністю на місці злочину гільз поліцейські вважають, що це міг бути револьвер системи Наган.

Джерело: День

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