Onuka показала новий соціальний кліп

24 вересня, 2018 - 22:49
Група Onuka і громадська організація Україна без сміття презентували кліп і проект ECOSTRUM.
У ньому показано майбутнє України, в якому люди не змінили своє ставлення до навколишнього середовища.
Концепцію кліпу придумав режисер Алан Бадоєв. За сюжетом Ната Жижченко (Onuka) гуляє у лісі і виходить до околиць міста. Її оточує прекрасна природа, але вона чомусь завалена сміттям. Вона наближається до міста ближче і чим ближче його обриси, тим більше стають гори сміття.
ECOSTRUM - це спільний проект групи Onuka і громадської організації Україна без сміття, яка популяризує, просуває і реалізує принципи вторинної переробки, життя без відходів і усвідомленого споживання. Всі гроші від монетизації кліпу підуть на реалізацію цих принципів.
Джерело: День