Або думай сам - або той, кому доводиться думати за тебе, відніме твою силу, переробить всі твої смаки і звички, по-своєму вимуштрує і вихолостить тебе.
Френсіс Фіцджеральд, американський письменник, найбільший представник так званого «втраченого покоління» в літературі

Onuka показала новий соціальний кліп

24 вересня, 2018 - 22:49
Скріншот з відео

Група Onuka і громадська організація Україна без сміття презентували кліп і проект ECOSTRUM.

У ньому показано майбутнє України, в якому люди не змінили своє ставлення до навколишнього середовища.

Концепцію кліпу придумав режисер Алан Бадоєв. За сюжетом Ната Жижченко (Onuka) гуляє у лісі і виходить до околиць міста. Її оточує прекрасна природа, але вона чомусь завалена сміттям. Вона наближається до міста ближче і чим ближче його обриси, тим більше стають гори сміття.

ECOSTRUM - це спільний проект групи Onuka і громадської організації Україна без сміття, яка популяризує, просуває і реалізує принципи вторинної переробки, життя без відходів і усвідомленого споживання. Всі гроші від монетизації кліпу підуть на реалізацію цих принципів.

Джерело: День

Більше новин

За останні десятиліття у більшості міст Європи температура зросла на понад 1 градус
Через торнадо у Канаді постраждали 25 людей
Єврокомісія почала розслідування можливої змови BMW, Volkswagen і Daimler
У результаті урагану "Флоренс" у США загинули щонайменше 17 людей
У Тихому океані проводять випробування системи очищення Великої сміттєвої плями
У Чорнобильській зоні з'явилися нові туристичні маршрути

Новини партнерів

Loading...