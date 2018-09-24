Onuka показала новий соціальний кліп

Група Onuka і громадська організація Україна без сміття презентували кліп і проект ECOSTRUM.

У ньому показано майбутнє України, в якому люди не змінили своє ставлення до навколишнього середовища.

Концепцію кліпу придумав режисер Алан Бадоєв. За сюжетом Ната Жижченко (Onuka) гуляє у лісі і виходить до околиць міста. Її оточує прекрасна природа, але вона чомусь завалена сміттям. Вона наближається до міста ближче і чим ближче його обриси, тим більше стають гори сміття.

ECOSTRUM - це спільний проект групи Onuka і громадської організації Україна без сміття, яка популяризує, просуває і реалізує принципи вторинної переробки, життя без відходів і усвідомленого споживання. Всі гроші від монетизації кліпу підуть на реалізацію цих принципів.