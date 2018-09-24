ОПЕК не підтримала зниження цін на нафту

Країни, що входять в Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та представники держав, що не входять в об’єднання, виступили із заявою, в якій не підтримали зниження цін на нафту.

Про це повідомляє news.finance.ua.

Учасники зустрічі ОПЕК+ в Алжирі підтримали “здорове співвідношення між попитом і пропозицією на нафтовому ринку”.

Також спеціально створений комітет ОПЕК проведе аналіз попиту на 2019 рік і надасть варіанти рівня видобутку майбутнього року.

“Члени ОПЕК продемонстрували наявність вільних потужностей, які вони готові задіяти в разі збільшення попиту або дефіциту на ринку”, – заявив міністр енергетики Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех.