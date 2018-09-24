Під Києвом 29-30 вересня пройде шоу кінних каскадерів

29 і 30 вересня в Древньому Києві в «Парку Київська Русь» відбудеться фестиваль кінно-трюкового мистецтва «Кентаври». Цими вихідними Князівство «Київська Русь» відкриє своїм гостям дивовижний світ каскадерського мистецтва верхи на конях. Адже тут в оточенні шедеврів середньовічної архітектури, в величній атмосфері Київської Русі відроджується втрачений зв'язок між людиною і його вірним другом і помічником - конем.

Фестиваль «Кентаври», який щорічно проходить в Древньому Києві в Князівстві «Київська Русь», об'єднує провідних кінних каскадерів України, які представляють нашу країну на міжнародних змаганнях і беруть участь в світових шоу-програмах. Організатори фестивалю: «Парк Київська Русь», Об'єднана Ліга професійних кінних каскадерів України.

Протягом двох днів відважні вершники та вершниці, дорослі та зовсім юні, змагатимуться в мистецтві верхової їзди та джигітовки, вражаючи глядачів своєю майстерністю, демонструючи повне взаєморозуміння і взаємодію з конем. На повному скаку віртуозні наїзники будуть прослизати під конем, вибудовувати «піраміди», розвертатися в сідлі задом наперед, догори ногами. Тільки в Древньому Києві гості на власні очі побачать запаморочливі трюки: «французькі хрести», «арабески», «обриви», «пістолети» та багато іншого.

Крім обов'язкової конкурсної програми учасники змагань вразять гостей Древнього Києва видовищними показовими виступами, демонструючи публіці свої неперевершені таланти!

У перервах між кінно-трюковими виступами актори театру Древнього Києва підготували розважальну програму і запросять гостей взяти участь у веселих конкурсах, іграх, давньослов'янських забавах, запальних хороводах і танцювальних флеш-мобах.

А ще та відвідувачів Князівства чекає знайомство і живе спілкування з унікальними кіньми історичних порід. Коней можна буде погладити, сфотографуватися з ними, дізнатися про особливості порід та покататися верхи або в екіпажі.

Гості Древнього Києва зможуть відчути себе повноправними жителями середньовічного міста. Тут можна пройтися по стародавніх вулицях, зайти до відтвореної унікальної діючої Василівської церкви Х-го століття і поставити свічку за здоров'я близьких, відвідати музеї історичного костюму, дерев'яного зодчества з експонатами Х століття, середньовічної музики. Також можна буде постріляти з лука в середньовічному тирі, політати на канатному спуску, викарбувати монету «на щастя», відвідати ярмарок майстрів, взяти участь в майстер-класі з гончарства, перевдягнутися в жителя Древнього Києва в княжій костюмерній, відвідати музеї на території та відпочити біля Лісового озера. Дітки від 2 до 12 років зможуть розважитися в мотузковому кубі-лабіринті - «мишоловці».

Смачних страв і напоїв, приготованих як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна скуштувати в Княжій корчмі, в альтанках на свіжому повітрі та в Питній «25 рун».

У суботу, 29 вересня, на гостей також чекає феєричне вогняне шоу!

А для того, хто побажає продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на ночівлю, за попереднього бронювання місць, в будинку готельного типу «4 кімнати» та в хостелі.

«Парк Київська Русь» - це унікальний комплекс, який не має аналогів у всьому світі, де на основі наукових знань відтворюється Древній Київ V-ХIII століть в його натуральному розмірі, масштабі 1: 1, а також відтворюється атмосфера цієї славетної доби.

Древній Київ відкривається о 10:00. Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 250 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для школярів - 50 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

Древній Київ в «Парку Київська Русь» розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують із Києва від станції метро «Видубичі» (вихід з метро в бік супермаркету «Фуршет») відповідно до розкладу на сайті. Краща дорога своїм автомобілем - через місто Обухів, яка вказана на сайті Князівства в розділі «Контакти». GPS-навігатори часто вказують гірше дорогу не через Обухів, їй слідувати не рекомендується.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com