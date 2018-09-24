Південна Корея відмовилась купувати нафту в Ірану

Міністерство нафти Ірану в неділю повідомило, що Південна Корея повністю припинила закупівлі нафти у Ірану, ставши першою країною, яка зробила такий крок після того, як США пригрозили відновити в листопаді санкції проти експорту іранської нафти.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Згідно з даними відомства, раніше Південна Корея ​​імпортувала з Ірану 180 тис. Барелів нафти в день.

Нагадаємо, що в травні поточного року президент США Дональд Трамп заявив про вихід США з Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД), а в серпні - про відновлення санкцій проти Ірану в сферах використання доларів, торгівлі дорогоцінними металами і автомобілебудування. Крім того, Вашингтон має намір в листопаді ввести санкції проти Тегерана в області експорту нафти і в банківському секторі.

Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон раніше заявив, що США збираються за допомогою санкцій знизити обсяг експорту іранської нафти до нуля.

У липні 2015 року Іран і "шістка" міжнародних посередників (США, Великобританія, Франція, Росія, Китай і Німеччина) підписали СВПД. Згідно з документом, Тегеран повинен був обмежити свою ядерну програму, а міжнародне співтовариство - зняти з нього санкції.