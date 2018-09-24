Поліція розглядає 5 версій замаху на Олега Михайлика в Одесі

Правоохоронці розглядають п'ять версій нападу на громадського діяча Олега Михайлика в Одесі. Про це під час брифінгу заявив очільник поліції Одеській області Дмитро Головін, повідомляє Еспресо.TV.

Він зазначив, що для розслідування справи була створена посилена слідчо-оперативна група під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Туди увійшли слідчі поліції та оперативники СБУ. Злочин розслідуються як замах на умисне вбивство.

"Перша (версія, - ред.) пов'язана з його громадською діяльністю. Друга пов'язана з проблематикою по Золотому берегу. Третя версія пов'язана з проблематикою з успіху. Четверта – особистісні відносини. П'ята невстановленими особами з хуліганських спонукань", - наголосив Головін.

Нагадаємо, пізно ввечері у суботу, 22 вересня 2018 року, біля під'їзду житлового будинку за місцем власного проживання на Михайлика було здійснено замах. Стріляли у груди. При цьому постріл сусіди не чули, тож не виключено, що зброя нападників була з глушником.