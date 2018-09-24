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Польща планує побудувати канал через Балтійську косу, щоб не залежати від Росії

24 вересня, 2018 - 13:44

Проект будівництва морського каналу, який перетинає Балтійську (або Віслінску, як її називають в Польщі) косу, який з'єднає місто-порт Ельблонг з Балтійським морем, важливий для незалежності та суверенітету республіки. Про це заявив в понеділок лідер правлячої в Польщі партії "Закон і справедливість" Ярослав Качинський в інтерв'ю Польському радіо, передає Капітал.

За його словами, будівництво каналу почнеться протягом найближчого місяця. Відповідаючи на питання про негативне ставлення Росії до цього проекту, Качинський вказав, що російська сторона завжди була проти, але Польща не має наміру відмовлятися від своїх планів.

Як підкреслив політик, ця інвестиція - "демонстрація того, що часи, коли росіяни диктували нам, що ми можемо, а чого не можемо на нашій території, пройшли". "Це важливо з точки зору статусу Польщі. Польща повинна остаточно скинути з себе все залишкові ознаки залежного держави", - додав він.

Згідно з планами Польщі, будівництво каналу почнеться до кінця 2018 року, а завершиться в 2022 році. Вартість проекту оцінюється в 880 млн злотих ($ 220 млн). Новий канал протяжністю 1,3 км і глибиною 5 м з'єднає Калінінградську (Вислинску) затоку з Гданьською затокою. Завдяки йому в морський порт Ельбльонга зможуть заходити кораблі довжиною до 100 м, шириною до 20 м і осадкою до 4 м.

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