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Помер лауреат Нобелівської премії Чарльз Као Куен

24 вересня, 2018 - 12:09
Фото: opticalfibrehistory.co.uk

Лауреат Нобелівської премії з фізики 2009 Чарльз Као Куен помер у неділю, 23 вересня, в Гонконзі. Про це повідомляє китайське агентство Сіньхуа.

"Професор Као поклав початок розробці та застосуванню волоконно-оптичної технології, що приносить революційні зміни в сучасні телекомунікаційні технології", - розповів генеральний директор китайської Гонконгської спеціальної адміністративної зони Керрі Лам.

Вченому, у якого ще в 2004 році діагностували хворобу Альцгеймера, було 84 роки.

Као народився в Шанхаї, згодом його сім’я переїхала в Гонконг. Вищу освіту він здобув у Британії. Працював у Британії, США і Гонконгу. У 2009 році він отримав Нобелівську премію за досягнення в області передачі світла по волокнах для оптичного зв’язку.

Завдяки його роботам в 1975 році Британія стала першою країною, що встановила у себе комерційну оптоволоконну мережу. Ще через кілька десятків років весь світ фактично опинився в павутині таких мереж. Лінії передач, що забезпечують, зокрема, роботу інтернету, простяглися через океани.

Джерело: Укрінформ

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