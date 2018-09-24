Порошенко поговорив з головлікарем про стан Михайлика

Президент Петро Порошенко у телефонному режимі розпитав у головлікаря міської лікарні Одеси про стан здоров’я громадського активіста Олега Михайлика та обговорив напад на активіста із генпрокурором та міністром внутрішніх справ.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

“Президент Петро Порошенко, який наразі відбув із візитом до Сполучених Штатів Америки, зателефонував головному лікарю міської клінічної лікарні №1 Одеси Євгену Григор’єву та поцікавився станом здоров’я громадського активіста Олега Михайлика”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головний лікар поінформував Президента про стан здоров’я постраждалого від нападу Олега Михайлика. У свою чергу Порошенко подякував лікарям за проведену роботу та надану активістові допомогу.

Також Глава держави провів телефонні розмови з генеральним прокурором Юрієм Луценком та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. За даними АП, вони поінформували Президента про хід розслідування та про посилення складу слідчої групи першим заступником голови Національної поліції В’ячеславом Аброськіним, який нині веде розслідування в Одесі.

Крім того, керівники ГПУ і МВС розповіли, що планується проведення координаційної наради з питань боротьби зі злочинністю.

Нагадаємо, що в Одесу відправили посилену групу силовиків.