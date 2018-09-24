Порошенко поїхав у США на сесію Генасамблеї ООН

Президент Петро Порошенко 24-27 вересня відвідає Нью-Йорк (США), де візьме участь в 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє сайт глави держави.

Зазначається, що Порошенко виступить в ході загальних дебатів на Генасамблеї ООН, візьме участь в Саміті миротворчості ООН, проведе ряд двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу.

"Окрему увагу під час візиту буде приділено поглибленню українсько-американських відносин в торговельно-економічній та інвестиційній сферах. З цією метою глава держави проведе зустріч з представниками бізнесу та ділових кіл США", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі президента додають, що в рамках програми перебування в Нью-Йорку він також зустрінеться з лідерами української громади і керівниками єврейських організацій США.