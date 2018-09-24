Президент Македонії закликав бойкотувати референдум про перейменування країни

Президент Македонії Георге Іванов закликав громадян бойкотувати референдум про перейменування країни, який відбудеться 30 вересня.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на заяву Адміністрації президента Македонії.

«Президент Колишньої югославської республіки Македонії закликав виборців бойкотувати у неділю референдум щодо угоди з Грецією про перейменування, назвавши її «шкідливою та руйнівною» для нації», – йдеться у повідомленні.

Іванов також наголосив, що схвалення угоди та відповідних поправок до Конституції не гарантуватиме країні автоматичне членство у НАТО та ЄС.

Президента підтримує опозиційна партія VMRO-DPMNE, яка від самого початку підписання угоди про перейменування прем’єром Зораном Заєвим у червні виступала проти неї.

Як повідомлялося, відповідно до підписаної між Грецією і Македонією 30 вересня угоди у Македонії пройде референдум про перейменування держави.

Громадянам Македонії належить відповісти на питання, чи підтримують вони членство в ЄС і НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонія та Грецькою Республікою.