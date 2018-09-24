Президент Македонії закликав бойкотувати референдум щодо зміни назви країни

Президент Македонії Георге Іванов закликав громадян бойкотувати референдум про зміну назви країни, який відбудеться 30 вересня.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Іванов назвав референдум "шкідливим та руйнівним" для нації.

Президент зазначив, що сам не буде голосувати на недільному референдумі.

"Навіть у разі прийняття шкідливої грецької угоди та відповідних конституційних поправок, членство в НАТО і ЄС не настане автоматичним", - підкреслив Іванов.

Македонського президента підтримує опозиційна партія VMRO-DPMNE, яка з самого початку підписання угоди про перейменування виступала проти нього.