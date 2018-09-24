РФ працює проти американських інтересів в Україні та Сирії, - Помпео

Росія працює проти американських інтересів в Україні, Сирії та інших "гарячих точках" світу. Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео під час інтерв'ю для каналу NBC, повідомляє Голос Америки.

Помпео визнав, що адміністрація президента США поки що не змогла дати відсіч численним дестабілізуючим діям з боку РФ у всьому світі. Росія продовжує підтримувати війська диктаторського режиму Башара Асада в Сирії, анексувала український Крим і зробила багато кроків, що прямо суперечать зовнішньополітичним інтересам США.

Ведучий сказав Помпео, що РФ не є помічником ні на одному зовнішньополітичному напрямку, на що держсекретар погодився з ним.

"Я працював у тісному контакті з ними з проблем боротьби з тероризмом. Є безліч інших місць в світі, де наші інтереси збігаються, чого не можна сказати про цінності... Вони дуже сильно відрізняються від нас в цьому відношенні. Вони не надають сприяння в Україні, в Сирії", - заявив Помпео.